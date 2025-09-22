Milano 12:59
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

La giornata del 19 settembre chiude piatta per il FTSE Mid Cap, che riporta un -0,03%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 57.110. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56.386. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 57.834.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
