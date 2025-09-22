Avio su nuovi massimi con spunti da più vendite SAMP/T a discapito dei Patriot

(Teleborsa) - Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, sta registrando nuovi massimi storici a Piazza Affari
, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 1,3 miliardi di euro
.
Spunti sul titolo sono arrivati da un articolo di The Atlantic, secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo
. Secondo il giornale statunitense, gli Stati Uniti stanno silenziosamente sospendendo alcune vendite di armi all'Europa
; prove di ciò sono emerse durante i negoziati per la vendita del sistema di difesa aerea Patriot alla Danimarca, quando i negoziatori statunitensi, dopo settimane di colloqui aggressivi, hanno improvvisamente "perso interesse" per l'accordo.
L'articolo riporta anche che all'inizio di questo mese, il Sottosegretario alla Difesa per la Politica del Dipartimento di Stato americano, Elbridge Colby, ha dichiarato di non credere nel valore di alcune vendite militari all'estero; avrebbe aggiunto di non gradire l'idea di vendere i Patriot alla Danimarca, perché sono scarsi e dovrebbero essere riservati agli Stati Uniti
per l'uso in base alle necessità. L'articolo riporta che da mesi si teme una carenza di Patriot: gli Stati Uniti dispongono solo del 25% circa degli intercettori missilistici necessari ai piani militari del Pentagono, secondo funzionari del Dipartimento della Difesa.
Intesa ricorda che Francia e Italia stanno offrendo il sistema di difesa aerea SAMP/T
come alternativa al Patriot statunitense. Il SAMP/T è stato sviluppato dalla joint venture EuroSAM, controllata da MBDA Francia, MBDA Italia e Thales
. Il sistema franco-italiano - molto performante, secondo gli analisti militari - è equipaggiato con il missile "Aster 30" di MBDA, per il quale Avio fornisce il motore a propellente solido
.
"Se gli Stati Uniti interrompessero le vendite dei sistemi Patriot, il SAMP/T avrebbe maggiori possibilità di aggiudicarsi nuovi contratti multimiliardari in tutta Europa - si legge in una nota del broker - Riteniamo che la notizia sia potenzialmente molto positiva per Avio
".
Oggi a salire non è solo Avio, ma l'intero comparto difesa
, come dimostra il balzo di Leonardo
nel FTSE MIB. A spingere gli acquisti è sempre un contesto geopolitico che resta favorevole ai produttori di armi.
In tarda mattina è ottima la performance di Avio
, che si attesta a 48,25 euro, con un aumento del 7,70%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,33 e successiva a 52,28. Supporto a 46,38. Buona la performance di Leonardo
, che si attesta a 51,44 euro, con un aumento del 3,21%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,96 e successiva a 53,36. Supporto a 50,56.