Milano 13:03
42.256 -0,13%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:03
9.226 +0,10%
Francoforte 13:03
23.473 -0,70%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,07%

SSE a 3.822,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,07%
Indice SSE +0,07% a quota 3.822,59 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```