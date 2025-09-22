Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:01
24.766 +0,57%
Dow Jones 21:01
46.402 +0,19%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Etsy, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Etsy, scendono le quotazioni a New York
In forte ribasso il gestore di una piattaforma di e-commerce, che mostra un -3,85%.
Condividi
```