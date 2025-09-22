Milano 13:04
42.246 -0,16%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:04
9.225 +0,09%
Francoforte 13:04
23.476 -0,69%

Ferragamo, scendono le quotazioni a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Ferragamo, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Scende sul mercato la maison del lusso, che soffre con un calo del 4,23%.
Condividi
```