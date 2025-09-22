Milano
13:04
42.246
-0,16%
Nasdaq
19-set
24.626
0,00%
Dow Jones
19-set
46.315
0,00%
Londra
13:04
9.225
+0,09%
Francoforte
13:04
23.476
-0,69%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 13.21
Home Page
/
Notizie
/ Ferragamo, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Ferragamo, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
22 settembre 2025 - 09.35
Scende sul mercato la
maison del lusso
, che soffre con un calo del 4,23%.
Titoli e Indici
Salvatore Ferragamo
-4,05%
