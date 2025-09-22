Francoforte: calo per Traton

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Traton
, che mostra un decremento dell'1,94%.
La tendenza ad una settimana di Traton
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Traton
evidenzia un declino dei corsi verso area 28,91 Euro con prima area di resistenza vista a 29,79. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,51.
