Traton, vendite in calo del 9% nel 2025. Male marchio Scania, bene MAN

(Teleborsa) -, azienda tedesca parte del gruppoche produce veicoli commerciali, ha chiuso ilconin calo del 9% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati preliminari, nel 2025 sono stati venduti complessivamente 305.500 veicoli, in calo rispetto ai 334.200 dell'anno precedente. Al contrario, le vendite unitarie di veicoli completamente elettrici sono aumentate dell'86%, raggiungendo quota 3.230 veicoli (2024: 1.740).ha venduto l'8% di veicoli in meno nel 2025 rispetto all'anno precedente. Mentre le vendite unitarie di camion sono diminuite solo leggermente in un mercato debole come quello europeo, sono state notevolmente inferiori in Brasile. Il mercato brasiliano dei camion continua a essere caratterizzato da tassi di interesse in aumento e da un'inflazione elevata, si legge in una nota, e ciò sta influenzando in modo particolare Scania, data la sua attenzione rivolta ai camion pesanti. Al contrario, le vendite unitarie di autobus sono aumentate sia in Europa che in Sud America.ha registrato un incremento delle vendite unitarie del 6% nel 2025, beneficiando del suo solido posizionamento di mercato come full-liner in Europa. L'aumento delle vendite è dovuto in particolare al forte sviluppo del business degli autobus e dei furgoni. Nonostante la debolezza del mercato europeo degli autocarri, MAN è riuscita a migliorare leggermente le vendite di autocarri in Europa. Nel complesso, le vendite di autocarri sono rimaste pressoché al livello dell'anno precedente.ha registrato un leggero aumento dell'1% delle vendite su base annua nel 2025. L'indebolimento della dinamica del mercato brasiliano degli autocarri ha influenzato sempre più VWTB nella seconda metà dell'anno. Di conseguenza, le vendite di autocarri per l'intero anno sono rimaste praticamente al livello dell'anno precedente. Le vendite di autobus hanno registrato un andamento positivo.