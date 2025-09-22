Francoforte: performance negativa per Commerzbank

(Teleborsa) - Pressione sulla banca tedesca
, che tratta con una perdita del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della banca d'affari
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 31,99 Euro. Supporto visto a quota 31,31. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 32,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)