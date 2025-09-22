Francoforte: performance negativa per Commerzbank

banca tedesca

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,14%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 31,99 Euro. Supporto visto a quota 31,31. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 32,67.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)