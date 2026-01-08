Milano 14:00
45.445 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:00
10.016 -0,32%
Francoforte 14:00
25.042 -0,32%

Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca, che avanza bene dell'1,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,89 Euro. Primo supporto visto a 34,98. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```