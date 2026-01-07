Francoforte: rosso per Commerzbank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca tedesca
, con una flessione del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Commerzbank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 35,92 Euro. Primo supporto visto a 34,77. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 34,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)