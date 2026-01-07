Milano 13:24
45.645 -0,24%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:24
10.058 -0,64%
Francoforte 13:24
25.049 +0,63%

Francoforte: rosso per Commerzbank

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Commerzbank
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca tedesca, con una flessione del 2,00%.

Lo scenario su base settimanale di Commerzbank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 35,92 Euro. Primo supporto visto a 34,77. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 34,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```