Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

(Teleborsa) - Rosso per la banca tedesca
, che sta segnando un calo del 2,05%.
L'andamento di Commerzbank
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,49 Euro. Primo supporto visto a 34,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,01.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)