Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

(Teleborsa) - Rosso per la banca tedesca, che sta segnando un calo del 2,05%.

L'andamento di Commerzbank nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,49 Euro. Primo supporto visto a 34,45. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 34,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
