Commerzbank, Orlopp: "Unicredit è investitore, avanti stand-alone"

(Teleborsa) - La numero uno di Commerzbank Bettina Orlopp
ha ribadito la sua posizione a proposito di Unicredit
, affermando che si tratta semplicemente di "un investitore"
e che la strada maestra resta la soluzione stand alone
.
"Unicredit è un investitore e con loro abbiamo normali interlocuzioni
da investitori", ha affermato la CEO Orlopp in una intervista al Corriere della Sera, aggiungendo "abbiamo una strategia stand alone molto solida,
che si chiama Momentum, e la stiamo attuando con grande successo".
"Se si guardano i nostri numeri, siamo chiaramente su un percorso molto positivo e intendiamo continuare
su questa strada", ha sottolineato la numero uno della banca tedesca, spiegando che "gli investitori sono molto soddisfatti
" e che "il successo e la creazione di valore son
o sempre la migliore difesa". Orlopp ha quindi citato il raddoppio di valore delle azioni Commerzbank, la forte redditività ed una remunerazione del capitale che giudica "attraente".