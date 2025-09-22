Francoforte: scambi in positivo per GEA Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo manifatturiero tedesco
, che avanza bene del 2,30%.
La tendenza ad una settimana di GEA Group
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,58 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 62,73. Il peggioramento della società specializzata nel trattamento dei cibi
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)