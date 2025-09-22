Milano 13:07
42.238 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:07
9.223 +0,07%
Francoforte 13:07
23.483 -0,66%

Francoforte: scambi in positivo per RWE

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia energetica tedesca, che lievita dell'1,89%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di RWE evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di energia rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,32 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,75. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
