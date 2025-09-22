Francoforte: scambi in positivo per RWE

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia energetica tedesca
, che lievita dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di RWE
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di energia
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 36,32 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,75. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)