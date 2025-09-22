Gioco legale in Italia: rete fisica al collasso. Cardia (ACADI): "urgente riequilibrare payout e prelievo fiscale"

(Teleborsa) - Il gioco legale in Italia vive un autentico paradosso fiscale:- che ancora sostiene il sistema - sta collassando, conni (-30% per gli apparecchi da intrattenimento). Numeri che suonano come un campanello d'allarme per la politica e le istituzioni.scattata dal Bilancio di Sostenibilità di(Nomisma) presentata al Forum 2025, che rivela come il settore sia stretto nella morsa di una concorrenza sleale e di una normativa obsoleta.I dati presentati dasono inequivocabili. La raccolta online è passata dal 33% del 2019 al 59% del 2024 del mercato totale, che vale oggi 157,4 miliardi di giocate (+42% in 5 anni). Contemporaneamente, la rete fisica ha visto crollare la propria raccolta di 12 punti percentuali, passando dal 67% al 41% del totale.Ma l’aspetto più sorprendente è nellaCome evidenziato da Yessica E. Rada Maury (dell’ufficio legale Global Starnet), gli apparecchi da intrattenimento (slot e VLT) garantiscono il 50% del gettito totale del settore (10,5 mld su rete fisica, di cui 5,3 dagli apparecchi) pur rappresentando solo il 21% delle somme giocate. Il motivo?percentuale di restituzione al giocatore) del 75,1% contro il 94,5% dell'online, che restituisce quasi tutte le puntate ma contribuisce meno alle casse dello Stato.- si legge nella nota ufficiale -Su 7.896 comuni italiani, 5.900 sono presidiati da 43.000 punti vendita generalisti e 1.680 da 4.400 sale specializzate. Madiretti e altri 324.000 nell'indotto (effetto moltiplicatore 2,2), ma soprattutto indebolisce la tutela dei giocatori. Come dimostra Nomisma, il 69% dei giocatori ha visto campagne di sensibilizzazione, e 8 punti vendita su 10 hanno formato il personale sul gioco responsabile. Nei locali fisici - preferiti da 2 giocatori su 3 - i gestori possono controllare comportamenti a rischio (71% vs 41% online) e offrire assistenza diretta.All'appello di Geronimo Cardia, Presidente di ACADI,. Dario Damiani (FI) ha puntato il dito contro le Regioni: "Abbiamo incontrato difficoltà con chi vuole mettere paletti per fare cassa". Andrea De Bertoldi (LCD-Lega) ha evidenziato la "contraddizione fiscale: il gioco fisico, più controllabile, ha un prelievo maggiore degli altri". Alessandro Colucci (NM) ha condannato "il proibizionismo inefficace" parlando del fallimento di distanziometri ed orari e della necessità di riequilibrio, mentre Andrea Manciulli (Advisor ACADI) ha lanciato l'allarme sicurezza: "L'online è una prateria senza confini dove il rischio dilaga". Andrea Ruggieri (Advisor ACADI) è stato durissimo: "Basta paternalismo di stampo iraniano, questi imprenditori sono servitori dello Stato"."I numeri parlano chiaro, serve una svolta", ribadisce il presidente Cardia.Il, non strangolato da norme obsolete".Palla ora al Governo che intervenuto alla kermesse con il Sottosegretario Sandra Savino che dice di aver ben compreso la questione, così come il direttore giochi di ADM Lollobrigida. Ogni giorno di ritardo