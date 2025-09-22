L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Nessuno deve compiacersi della crisi economica francese

(Teleborsa) - Laed il conseguente declassamento delsono il tema dell'ultimadell'economista, che mette in luce le tre principali conseguenze per l'Europa e per l'Italia.Il 12 settembre, l'agenzia di rating, come ampiamente previsto, ha declassato ila livello più basso mai registrato. Una decisione inevitabile, considerando un debito pubblico che punta ormai con decisione verso il 125% del PIL, un deficit al 5,8% e, soprattutto, una instabilità politica che rende complicatissimo riportare queste due variabili su traiettorie accettabili.Fatto salvo un sano orgoglio nazionale per il fatto che il nostro governo e i nostri conti sono oggi molto più solidi di quelli francesi, rimane il fatto che qualsiasiper la situazione d'Oltralpe appare del. E questo, essenzialmente, pertre motivi: ilriguarda il nostro export. I tre principalisono la, gli. Ora, l'economia tedesca ha registrato nel secondo trimestre del 2025 un calo del PIL dello 0,3%. Il che vuol dire, banalmente, che la locomotiva tedesca, in attesa della spinta derivante dal maxi piano di investimenti, stenta a ripartire, danneggiando così il nostro tessuto industriale che ha registrato nel 2024 un calo dell'export verso la Germania del 5%. Ben noti, poi, i problemi del nostro export verso glia causa dei dazi trumpiani e del dollaro debole. Confindustria stima una perdita per il nostro sistema produttivo di oltre 20 miliardi. Ora, è evidente che in questo scenario di tutto abbiamo bisogno, meno che di una crisi economica in, che indebolisca il loro tessuto industriale e danneggi di conseguenza l'export italiano verso la Francia: 10% del totale, oltre 60 miliardi di euro nel 2024.Ilriguarda, invece, il. Infatti, il vero rischio per la Francia è che i mercati si convincano dell'incapacità del governo di gestire l'attuale crisi economica, innescando così una crisi di sfiducia generalizzata. In questi casi, il, ossia il, inteso come le paure, i timori, le elucubrazioni dei mercati, tende a prendere il sopravvento anche sui dati economici oggettivi, spingendo i tassi sul debito pubblico e lo. Il problema è che quando si attiva questa spirale, il rischio è che anche i tassi e gli spread delle economie connesse siano messe sotto pressione per contagio. E per un paese come l, che ha oltre 3.000 miliardi di debito pubblico, si tratta di uncon grande attenzione.. Ormai, è del tutto evidente che la volontà di Trump di usare i dazi come una clava per raggiungere i suoi obiettivi di natura commerciale (e non) può essere contrastata solo con uno. Di conseguenza, non c'è dubbio che una Francia debole e instabile rende tutta l'Europa più debole nei confronti delle imposizioni di Trump, peraltro eccitatissimo dagli sfarzi della Corte d'Inghilterra.