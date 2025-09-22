L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Nessuno deve compiacersi della crisi economica francese

(Teleborsa) - La crisi economica francese
ed il conseguente declassamento del rating
sono il tema dell'ultima Ecopillola
dell'economista Andrea Ferretti
, che mette in luce le tre principali conseguenze per l'Europa e per l'Italia.1 - Il giudizio delle società di rating
Il 12 settembre, l'agenzia di rating Fitch
, come ampiamente previsto, ha declassato il rating sovrano della Francia
a livello più basso mai registrato A+
. Una decisione inevitabile, considerando un debito pubblico che punta ormai con decisione verso il 125% del PIL, un deficit al 5,8% e, soprattutto, una instabilità politica che rende complicatissimo riportare queste due variabili su traiettorie accettabili. 2 - Le conseguenze per l'Italia e l'Unione Europea
Fatto salvo un sano orgoglio nazionale per il fatto che il nostro governo e i nostri conti sono oggi molto più solidi di quelli francesi, rimane il fatto che qualsiasi compiacimento
per la situazione d'Oltralpe appare del tutto fuori luogo
. E questo, essenzialmente, per
tre motivi: il primo motivo
riguarda il nostro export. I tre principali mercati di sbocco del Made in Italy
sono la Germania
, gli Stati Uniti e la Francia
. Ora, l'economia tedesca ha registrato nel secondo trimestre del 2025 un calo del PIL dello 0,3%. Il che vuol dire, banalmente, che la locomotiva tedesca, in attesa della spinta derivante dal maxi piano di investimenti, stenta a ripartire, danneggiando così il nostro tessuto industriale che ha registrato nel 2024 un calo dell'export verso la Germania del 5%. Ben noti, poi, i problemi del nostro export verso gli Stati Uniti
a causa dei dazi trumpiani e del dollaro debole. Confindustria stima una perdita per il nostro sistema produttivo di oltre 20 miliardi. Ora, è evidente che in questo scenario di tutto abbiamo bisogno, meno che di una crisi economica in Francia
, che indebolisca il loro tessuto industriale e danneggi di conseguenza l'export italiano verso la Francia: 10% del totale, oltre 60 miliardi di euro nel 2024.
Il secondo motivo
riguarda, invece, il rischio di contagio
. Infatti, il vero rischio per la Francia è che i mercati si convincano dell'incapacità del governo di gestire l'attuale crisi economica, innescando così una crisi di sfiducia generalizzata. In questi casi, il fattore S
, ossia il sentiment dei mercati
, inteso come le paure, i timori, le elucubrazioni dei mercati, tende a prendere il sopravvento anche sui dati economici oggettivi, spingendo i tassi sul debito pubblico e lo spread verso livelli non sostenibili
. Il problema è che quando si attiva questa spirale, il rischio è che anche i tassi e gli spread delle economie connesse siano messe sotto pressione per contagio. E per un paese come l'Italia
, che ha oltre 3.000 miliardi di debito pubblico, si tratta di un rischio che deve essere monitorato
con grande attenzione.Terzo motivo
. Ormai, è del tutto evidente che la volontà di Trump di usare i dazi come una clava per raggiungere i suoi obiettivi di natura commerciale (e non) può essere contrastata solo con uno scudo europeo
. Di conseguenza, non c'è dubbio che una Francia debole e instabile rende tutta l'Europa più debole nei confronti delle imposizioni di Trump, peraltro eccitatissimo dagli sfarzi della Corte d'Inghilterra.(Foto: gopixa | 123RF)