Milano 13:08
42.236 -0,18%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:08
9.221 +0,04%
Francoforte 13:08
23.486 -0,65%

Londra: performance negativa per M&G

Si muove verso il basso la società di risparmio e investimenti, con una flessione dell'1,93%.
