Milano
10:07
43.069
+0,98%
Nasdaq
19-nov
24.641
0,00%
Dow Jones
19-nov
46.139
+0,10%
Londra
10:07
9.568
+0,63%
Francoforte
10:07
23.409
+1,06%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 10.24
Home Page
/
Notizie
/ Londra: al centro degli acquisti Halma
Londra: al centro degli acquisti Halma
Migliori e peggiori
,
In breve
20 novembre 2025 - 09.50
Ottima performance per il
fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, che scambia in rialzo del 9,90%.
Titoli e Indici
Halma
+11,23%
