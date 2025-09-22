Madrid: rosso per Bankinter

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola
, che sta segnando un calo del 2,25%.
L'andamento di Bankinter
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito spagnolo
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)