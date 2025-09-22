Milano 13:09
42.230 -0,19%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:09
9.220 +0,04%
Francoforte 13:09
23.485 -0,65%

Madrid: rosso per Bankinter

Migliori e peggiori
Madrid: rosso per Bankinter
(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo del 2,25%.

L'andamento di Bankinter nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito spagnolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,72. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,38.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
