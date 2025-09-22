Manovra, Orsini: con Governo stiamo lavorando in modo concreto

(Teleborsa) -on il Governo sulla manovra e ora occorre. Le imprese continueranno a fare la propria parte, come si è dimostrato con il modello Zes che "ha funzionato: 4,8 miliardi, 28 miliardi di investimento al Sud, 35.000 assunzioni, quello ha fatto sì che l'Italia, comunque il Sud del Mezzogiorno abbiano fatto da traino al Nord. Quindi questo è un capitolo che spiega come quando siamo sollecitati ci siamo per migliorarci"". Lo ha detto il presidente di Confindustria,al Cersaie di Bologna.on "un piano industriale di 3 anni" perché "le aziende che rappresentiamo esportano 626 miliardi e l'obiettivo dei 700 miliardi è raggiungibile, ma dobbiamo rendere le nostre imprese competitive", ha detto il numero uno degli Industriali commentando il miglioramento del rating sovrano dell'Italia da BBB a BBB+ deciso da Fitch. "Abbiamo lavorato tanto a questo. Bene il fatto che il rating sia migliorato, perché dai conti che abbiamo fatto noi c'è già un risparmio di circa 7 miliardi - ha spiegato Orsini -. Il vero tema è che oggi bisogna mettere l'industria al centro. Quello che stiamo chiedendo da tempo è che ci sia un piano industriale di 3 anni e che non sia una visione solo al breve". L'Italia "ce la può fare - ha aggiunto - : le aziende che rappresentiamo esportano 626 miliardi, l'obiettivo dei 700 miliardi è raggiungibile, ma per fare questo dobbiamo rendere le nostre imprese competitive". Secondo il presidente di Confindustriaa sostegno delle imprese "stanno scadendo: industria 4.0 scade, 5.0 scade, la Zes scade, ricerca e sviluppo così com'è concepita non funziona perché è minima". Quindi "dobbiamo puntare sulla ricerca e sviluppo e dividere: per le piccole e medie imprese servono misure automatiche facili e concrete tipo modello 4.0; per le grandi imprese contratti di sviluppo con modifica agli incentivi perché così com'è la misura è troppo lenta""Per aumentare i salari bisogna fare una cosa semplice" ovveroono. E noi da soli non ce la possiamo fare", ha spiegato ancora Orsini -. Noi non entriamo nella parte politica, ma entriamo nel fatto che comunque se c'è uno sviluppo c'è anche capacità di distribuzione. Spesso si parla di salari bassi e per aumentare i salari bisogna fare una cosa semplice: stiamo dialogando con il sindacato, abbiamo già avuto diversi incontri, ne avremo un altro il 30 settembre. Si possono fare contratti che vanno verso la produttività, incrementare la produttività delle nostre imprese, ma per fare questo servono incentivi e investimenti. Non ci dobbiamo dimenticare che dall'altra parte del mondo sono rapidi, veloci e investono. E noi da soli non ce la possiamo fare". Il presidente di Confindustria ha concluso auspicando che"Mi auguro che almeno a fine settembre, i primi giorni di ottobre si veda una misura sull'energia" perché "