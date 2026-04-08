AATech, Andreozzi: 2025 anno del salto dimensionale, già firmata la prima acquisizione del 2026

AATech





(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext Growth Milan orientata all'innovazione tecnologica nei settori fintech, insurtech e transizione energetica, ha chiuso ilcon unconsolidato di, più che triplicato rispetto all'esercizio precedente, trainato dall'acquisizione die dalla crescita organica delle business line esistenti. Il totale attivo sale a 26,9 milioni, con disponibilità liquide pari a 6,3 milioni.L'amministratore delegatoha commentato: "Il 2025 è stato importantissimo per AATech, l'anno del tanto annunciato salto dimensionale. Siamo riusciti a fare l'acquisizione di Opyn, che ci ha traghettato in una nuova dimensione. Un dato soprattutto importante è quello che ci ha permesso di chiudere l'anno con 6,3 milioni di disponibilità liquide, fondamentali per un gruppo come il nostro per gettare le basi sulla strategia del 2026".Sul fronte del 2026, il gruppo ha già firmato la: il 100% di, società fondata nel 2015 da Silviano Di Pinto e Fabio Di Sauro e specializzata nei servizi di garanzie bancarie per l'accesso al credito delle PMI. Andreozzi ha spiegato: "PMI Servizi e Soluzioni è un'azienda di estrema qualità con un processo quasi sartoriale. L'azienda fatturava circa 900.000 euro con un EBITDA di 260.000 euro; il closing è atteso a fine aprile e stiamo già lavorando insieme. L'idea è coniugare la loro esperienza con la nostra capacità industriale."Il gruppo sta inoltre avviando un percorso didele ha annunciato unin unaper concentrare la struttura di calcolo computazionale. "Abbiamo avviato un percorso di rebranding che vedrà sempre più al centro il marchio della capogruppo AATech", ha dichiarato Andreozzi. "Il 2026 è partito bene con una bellissima acquisizione e stiamo lavorando su tante altre iniziative, fiduciosi che possa essere un anno molto importante."