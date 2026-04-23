Monopattini, Assoutenti: su assicurazione ritardi e incertezze. Proroga improvvisa genera caos

(Teleborsa) - La proroga all’obbligo di assicurazione per i monopattini arriva in modo improvviso generando ulteriore caos e incertezze nei cittadini. Lo afferma Assoutenti, commentando la notizia diramata da Mimit e Mit che hanno accolto le richieste dell’Ania.



“Mentre milioni di italiani proprietari di monopattini si sono attivati per avviare l’iter finalizzato all’ottenimento della targa e per acquistare una copertura assicurativa in vista della prossima scadenza del 16 maggio, nella notte arriva la notizia della proroga al 16 luglio dell’obbligo assicurativo – spiega il presidente Gabriele Melluso – Una decisione improvvisa che alimenta il caos nel comparto dei monopattini e genera ulteriore incertezza negli utenti, dal momento che le scadenze per targa e assicurazione sono state diversificate: si arriverà così al paradosso di un mezzo di locomozione con targa ma senza assicurazione per ben due mesi”.



“Ma il rischio concreto è che l’ulteriore tempo concesso alle compagnie di assicurazioni venga utilizzato per ritoccare al rialzo le tariffe a danno dei proprietari di monopattini: per questo invitiamo il governo alla massima vigilanza, allo scopo di evitare speculazioni e soprattutto discriminazioni a livello territoriale, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse” – conclude Melluso.

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