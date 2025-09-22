Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:03
24.764 +0,56%
Dow Jones 21:03
46.415 +0,22%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: balza in avanti Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Nvidia
Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,56%.
Condividi
```