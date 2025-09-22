New York: ingrana la marcia Qorvo

azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia

S&P-500

Qorvo

Qorvo

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 4,75%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 97,92 USD. Possibile una discesa fino al bottom 93,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 102,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)