New York: nuovo spunto rialzista per Constellation Energy

(Teleborsa) - Bene il fornitore statunitense di energia pulita
, con un rialzo del 3,74%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Constellation Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 350,3 USD e primo supporto individuato a 331,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 369,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)