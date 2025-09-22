Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:06
24.766 +0,57%
Dow Jones 21:06
46.404 +0,19%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: nuovo spunto rialzista per Constellation Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il fornitore statunitense di energia pulita, con un rialzo del 3,74%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Constellation Energy più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Constellation Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 350,3 USD e primo supporto individuato a 331,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 369,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
