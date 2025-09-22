Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:06
24.766 +0,57%
Dow Jones 21:06
46.404 +0,19%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

New York: nuovo spunto rialzista per Trade Desk
Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, con una variazione percentuale del 2,79%.
