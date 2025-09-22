Parigi: calo per Capgemini

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che presenta una flessione del 2,54%.
La tendenza ad una settimana di Capgemini
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Capgemini
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 123,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 119,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 126,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)