Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:08
24.770 +0,58%
Dow Jones 21:08
46.400 +0,18%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata di guadagni per il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 113.950,52 punti.
