Milano 13:11
42.217 -0,22%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:12
9.220 +0,04%
Francoforte 13:11
23.473 -0,70%

Piazza Affari: balza in avanti MFE B

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MFE B. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MFE B evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,758 Euro. Primo supporto a 4,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,502.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
