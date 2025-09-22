Piazza Affari: balza in avanti MFE B

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società media e di comunicazione italiana
, che tratta in utile del 2,42% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di MediaForEurope
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di MFE B
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, MFE B
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,758 Euro. Primo supporto a 4,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 4,502.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)