Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE B

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,025 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,145. Il peggioramento di MFE B
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,947.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)