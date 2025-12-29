Milano 14:03
44.512 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:03
9.874 +0,03%
Francoforte 14:03
24.319 -0,09%

Piazza Affari: scambi al rialzo per MFE B

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MediaForEurope evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MFE B rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 4,025 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 4,145. Il peggioramento di MFE B è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3,947.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
