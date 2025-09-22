Milano 13:12
Piazza Affari, i dividendi del 22 settembre 2025

(Teleborsa) - Il 22 settembre 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

De'Longhi
ISIN: IT0003115950
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,42 EUR
Data di pagamento: 24/09/2025

ENI
ISIN: IT0003132476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Interim
Importo per azione: 0,26 EUR
Data di pagamento: 24/09/2025

Piaggio
ISIN: IT0003073266
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Interim
Importo per azione: 0,04 EUR
Data di pagamento: 24/09/2025

Poligrafici Printing
ISIN: IT0004587470
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Interim
Importo per azione: 0,0075 EUR
Data di pagamento: 24/09/2025

Sesa
ISIN: IT0004729759
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 1 EUR
Data di pagamento: 24/09/2025

Stmicroelectronics
ISIN: NL0000226223
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Interim
Importo per azione: 0,09 USD
Data di pagamento: 24/09/2025



