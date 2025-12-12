In calo i listini europei, a Piazza Affari bene Amplifon

(Teleborsa) - Milano è debole
, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso.
A Piazza Affari spicca Amplifon
. Positiva anche la seduta di Lottomatica
grazie a un report di Morgan Stanley che ha alzato il giudizio a "overweight" con target price a 28 euro per azione. In difficoltà il settore bancario
. In calo anche Generali
dopo lo stop delle trattative con Natixis per la creazione di una joint venture nell'asset management.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.283,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +75 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%. Nello scenario borsistico europeo
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,56%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,21%.
Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,43% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share
, che chiude sotto i livelli della vigilia a 46.208 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,07%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,15%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Amplifon
, che cresce del 2,04%.
Sostenuta STMicroelectronics
, con un discreto guadagno dell'1,66%.
Buoni spunti su Campari
, che mostra un ampio vantaggio dell'1,63%.
Ben impostata DiaSorin
, che mostra un incremento dell'1,60%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banco BPM
, che ha archiviato la seduta a -1,67%.
Soffre Banca Mediolanum
, che evidenzia una perdita dell'1,66%.
Preda dei venditori Prysmian
, con un decremento dell'1,53%.
Tentenna Generali Assicurazioni
, con un modesto ribasso dell'1,48%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Danieli
(+2,62%), Ferretti
(+2,56%), Ferragamo
(+2,04%) e Zignago Vetro
(+1,90%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sesa
, che ha archiviato la seduta a -3,01%.
Si concentrano le vendite su Technoprobe
, che soffre un calo del 2,32%.
Vendite su De' Longhi
, che registra un ribasso dell'1,85%.
Seduta negativa per doValue
, che mostra una perdita dell'1,52%.