In calo i listini europei, a Piazza Affari bene Amplifon

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso.A Piazza Affari spicca. Positiva anche la seduta digrazie a un report di Morgan Stanley che ha alzato il giudizio a "overweight" con target price a 28 euro per azione. In difficoltà il. In calo anchedopo lo stop delle trattative con Natixis per la creazione di una joint venture nell'asset management.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.283,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +75 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,21%.Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,43% sul; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 46.208 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,07%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il(+0,15%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,04%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,66%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,63%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,60%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,48%.del FTSE MidCap,(+2,62%),(+2,56%),(+2,04%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,32%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,52%.