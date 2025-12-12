Milano 17:35
In calo i listini europei, a Piazza Affari bene Amplifon

(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso.

A Piazza Affari spicca Amplifon. Positiva anche la seduta di Lottomatica grazie a un report di Morgan Stanley che ha alzato il giudizio a "overweight" con target price a 28 euro per azione. In difficoltà il settore bancario. In calo anche Generali dopo lo stop delle trattative con Natixis per la creazione di una joint venture nell'asset management.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.283,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +75 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.

Nello scenario borsistico europeo fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, discesa modesta per Londra, che cede un piccolo -0,56%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,21%.

Sessione debole per il listino milanese, che termina con un calo dello 0,43% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, depressa nel finale il FTSE Italia All-Share, che chiude sotto i livelli della vigilia a 46.208 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,07%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,15%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Amplifon, che cresce del 2,04%.

Sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno dell'1,66%.

Buoni spunti su Campari, che mostra un ampio vantaggio dell'1,63%.

Ben impostata DiaSorin, che mostra un incremento dell'1,60%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banco BPM, che ha archiviato la seduta a -1,67%.

Soffre Banca Mediolanum, che evidenzia una perdita dell'1,66%.

Preda dei venditori Prysmian, con un decremento dell'1,53%.

Tentenna Generali Assicurazioni, con un modesto ribasso dell'1,48%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Danieli (+2,62%), Ferretti (+2,56%), Ferragamo (+2,04%) e Zignago Vetro (+1,90%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sesa, che ha archiviato la seduta a -3,01%.

Si concentrano le vendite su Technoprobe, che soffre un calo del 2,32%.

Vendite su De' Longhi, che registra un ribasso dell'1,85%.

Seduta negativa per doValue, che mostra una perdita dell'1,52%.
