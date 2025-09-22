Milano 13:12
42.201 -0,26%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:12
9.220 +0,04%
Francoforte 13:12
23.469 -0,72%

Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano

Perde terreno l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 18.131,85 punti, ritracciando dell'1,04%.
