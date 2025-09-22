Milano 13:13
42.192 -0,29%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:13
9.220 +0,03%
Francoforte 13:13
23.465 -0,74%

Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Stellantis
(Teleborsa) - Retrocede la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un ribasso del 2,40%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,35 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,162. L'equilibrata forza rialzista di Stellantis è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,538.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```