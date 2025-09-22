Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

FTSE MIB

Leonardo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 51,44 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 50,46. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 49,84 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)