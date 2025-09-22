Milano 13:13
42.192 -0,29%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:13
9.220 +0,03%
Francoforte 13:13
23.465 -0,74%

Piazza Affari: performance negativa per De' Longhi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici, che passa di mano con un calo dell'1,97%.

L'andamento di De' Longhi nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Le implicazioni di breve periodo del produttore di elettrodomestici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,37 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,11.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
