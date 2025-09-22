Piazza Affari: performance negativa per De' Longhi

(Teleborsa) - Sottotono la big degli elettrodomestici
, che passa di mano con un calo dell'1,97%.
L'andamento di De' Longhi
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di elettrodomestici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 30,37 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 29,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)