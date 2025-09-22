Milano 13:13
42.192 -0,29%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:13
9.220 +0,03%
Francoforte 13:13
23.465 -0,74%

Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto media dell'Italia
L'Indice media italiano continua la giornata in aumento dell'1,07%.
Condividi
```