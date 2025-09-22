Milano 13:14
42.185 -0,30%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:14
9.221 +0,05%
Francoforte 13:14
23.465 -0,74%

Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Si muove in retromarcia il comparto italiano auto e ricambi, che scivola a 356.212,31 punti.
Condividi
```