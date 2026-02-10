Milano 11:59
46.781 -0,09%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:59
10.360 -0,26%
Francoforte 11:59
25.014 0,00%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si muove a passi da gigante il settore automotive dell'Italia
Avanza con forza il comparto italiano auto e ricambi, che continua gli scambi a 264.660,47 punti.
Condividi
```