Milano 13:15
42.191 -0,29%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:15
9.221 +0,05%
Francoforte 13:15
23.465 -0,74%

Porsche, scendono le quotazioni a Francoforte

In forte ribasso il colosso tedesco delle auto sportive, che mostra un -7,12%.
