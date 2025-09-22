Milano 13:15
SILVER del 19/09/2025

Finanza
SILVER del 19/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 settembre

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo attestandosi a 43,11.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,58, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42,16. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
