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SILVER del 19/04/2026

Finanza
SILVER del 19/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile

Giornata fiacca per il metallo prezioso, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,21%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 81,72. Rischio di eventuale correzione fino al target 79,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 84,27.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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