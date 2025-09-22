T-Mobile, COO Srini Gopalan nominato Ad dal 1° novembre

(Teleborsa) - T-Mobile US
ha annunciato lunedì di aver nominato l'attuale Chief Operating Officer Srini Gopalan
come prossimo Amministratore Delegato di T-Mobile
, a partire dal 1° novembre 2025.
Gopalan sostituirà Mike Sievert
, che è stato nominato Vicepresidente in una nuova posizione manageriale presso T-Mobile.
In qualità di Vicepresidente, Sievert continuerà a ricoprire un ruolo manageriale e a far parte del Consiglio di Amministrazione, supportando il CEO e il team dirigenziale di T-Mobile, fornendo consulenza su questioni di strategia a lungo termine, innovazione, sviluppo dei talenti e relazioni esterne.