T-Mobile, COO Srini Gopalan nominato Ad dal 1° novembre

T-Mobile US

(Teleborsa) -ha annunciato lunedì di aver nominato l'attuale Chief Operating Officercome, a partire dal 1° novembre 2025.Gopalan sostituirà, che è stato nominato Vicepresidente in una nuova posizione manageriale presso T-Mobile.In qualità di Vicepresidente, Sievert continuerà a ricoprire un ruolo manageriale e a far parte del Consiglio di Amministrazione, supportando il CEO e il team dirigenziale di T-Mobile, fornendo consulenza su questioni di strategia a lungo termine, innovazione, sviluppo dei talenti e relazioni esterne.