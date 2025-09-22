Milano 15:53
T-Mobile, COO Srini Gopalan nominato Ad dal 1° novembre
(Teleborsa) - T-Mobile US ha annunciato lunedì di aver nominato l'attuale Chief Operating Officer Srini Gopalan come prossimo Amministratore Delegato di T-Mobile, a partire dal 1° novembre 2025.

Gopalan sostituirà Mike Sievert, che è stato nominato Vicepresidente in una nuova posizione manageriale presso T-Mobile.

In qualità di Vicepresidente, Sievert continuerà a ricoprire un ruolo manageriale e a far parte del Consiglio di Amministrazione, supportando il CEO e il team dirigenziale di T-Mobile, fornendo consulenza su questioni di strategia a lungo termine, innovazione, sviluppo dei talenti e relazioni esterne.
