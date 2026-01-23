Autostrade per l'Italia, Sergio Molisani nominato CFO

UniCredit

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(ASPI) ha nominatocome(CFO) della società.Molisani, che vanta una consolidata e pluriennale esperienza nel settore delle infrastrutture, assumeràla funzione di Chief Financial Officer, attualmente ricoperta ad interim dall'amministratore delegato.Dopo una prima parte di carriera come analista finanziario (soprattutto in), Molisani è stato a lungo in, fino a ricoprire la carica di Finance, Insurance and Tax Director & Senior Vice President, International Assets.