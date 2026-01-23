Milano 17:35
Autostrade per l'Italia, Sergio Molisani nominato CFO
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia (ASPI) ha nominato Sergio Molisani come Chief Financial Officer (CFO) della società.

Molisani, che vanta una consolidata e pluriennale esperienza nel settore delle infrastrutture, assumerà dal 2 marzo 2026 la funzione di Chief Financial Officer, attualmente ricoperta ad interim dall'amministratore delegato.

Dopo una prima parte di carriera come analista finanziario (soprattutto in UniCredit), Molisani è stato a lungo in Snam, fino a ricoprire la carica di Finance, Insurance and Tax Director & Senior Vice President, International Assets.
