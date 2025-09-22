Trump nomina tre pretendenti per rilevare TikTok USA

Oracle

(Teleborsa) - Il Presidente americano, la società americana che, in base agli, dovrà gestire il social network di origine cinese che fa capo a ByteDance. Nella cordata di investitori, stando a quanto affermato dal Presidente in una intervista al "The Sunday Briefing" di Fox News, ci sarebbero, padre e figlio, insieme a, presidente di, e, fondatore di, ha esordito Trump nell'intervista, accennando all'imprenditore conservatore,, figlio del magnate di origini australiane, fondatore di News Corp. "Rupert sarà probabilmente nel gruppo, penso che", ha aggiunto Trump.In realtà, una fonte ha dichiarato alla CNBC che è improbabile che Lachlan Murdoch partecipi personalmente all'accordo per rilevare TikTok, ma potrebbe farlo la Fox Corporation., persone davvero fantastiche, persone molto importanti", ha detto Trump, aggiungendo "i, sapete, amano questo Paese. Quindi penso che".Il leader statunitense ha quindi fatto cenno ad altri due noti imprenditori suoi sostenitori, come L, recentemente classificatori, grazie al successo di Oracle, le cui azioni sono letteralmente volate quest'anno. Il terzo nome è quello dis, fra i leader mondiali nel settore delle forniture hardware per computer, azienda che lavora per enti governativi e che ha sempre sottolineato l'impegno a favore dell'etica e della privacy.Le affermazioni di Trump sui possibili acquirenti di TikTok USA appaiono un po' troppo frettolose, da momento che. Un accordo faticosissimo, che ha risolto una quesitone che si trascinata da un anno. Ma ci sono ancora numerosi aspetti tecnici e formali da definire, anche con riguardo alla governance. La casa Bianca ad esempio ha stabilito sabato che almeno sei dei sette membri del Board di di TikTok USA dovranno essere americani.