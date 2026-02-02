Milano 16:46
46.006 +1,05%
Nasdaq 16:46
25.753 +0,79%
Dow Jones 16:45
49.257 +0,75%
Londra 16:45
10.316 +0,91%
Francoforte 16:45
24.801 +1,07%

Mercato americano apre in positivo la nuova settimana

Si fanno sentire i cali di metalli preziosi e greggio

Commento, Finanza
Mercato americano apre in positivo la nuova settimana
(Teleborsa) - La nuova settimana di Wall Street apre in frazionale rialzo, dopo ribassi di venerdì scorso. Continua a farsi sentire il sell-off sui metalli preziosi, in seguito al tracollo di venerdì dell’oro, in scia alla nomina da parte del presidente Usa Donald Trump del falco Kevin Warsh come prossimo presidente della Fed da maggio.

Tra le materie prime, i prezzi del greggio registrano un calo di quasi 5%, dopo che Trump ha detto che l’Iran sta "discutendo seriamente" con Washington, segnalando un allentamento delle tensioni e attenuando i timori di interruzioni dell’offerta.

Guardando alle società si segnalano i ricavi 2025 di Ermegildo Zegna , la trimestrale 1Q26 di Walt Disney , e l’obiettivo da parte di Oracle di raccolta fino a 50 miliardi per espandere il cloud e sostenere la domanda AI, mentre hanno debuttato sul NYSE le azioni AstraZeneca.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,37%; mentre poco distante dalla vigilia l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 6.947 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,30%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,11%).
Condividi
```