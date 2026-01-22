Trump fa causa a JP Morgan e al New York Times

JP Morgan

(Teleborsa) - Il Presidente americanotorna a far discutere, per la decisione di intentareed al suo CEO Jamie Dimon, per averlo". Il tycoon ha chiesto risarcimenti di danni nell'ordine didi dollari.L'azione legale è stata presentata a Miami e la banca 'affari ed il suo numero uno vengono anchee violazione del patto implicito di buona fede e correttezza.Non solo JP Morgan, ma, il quale annuncia che. "E' sempre estremamente negativo nei miei confronti, soprattutto poco prima delle elezioni del 2024, in cui ho vinto con una vittoria schiacciante. L'ultimo sondaggio verrà aggiunto alla mia causa contro il New York Times, un giornale in declino", ha scritto il Presidente sul social Truth.Trump ha voluto infine commentare le, che potrebbe arrivare a, fra azioni e titoli di Stato. In una intervista a Fox, il Presidente ha minacciato unase l'Europa vende asset statunitensi come i titoli di stato". "Noi abbiamo tutte le carte in mano", ha aggiunto.