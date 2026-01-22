Trump fa causa a JP Morgan e al New York Times

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump
torna a far discutere, per la decisione di intentare causa a JP Morgan
ed al suo CEO Jamie Dimon, per averlo "privato dei servizi bancari per motivi politici
". Il tycoon ha chiesto risarcimenti di danni nell'ordine di 5 miliardi
di dollari.
L'azione legale è stata presentata a Miami e la banca 'affari ed il suo numero uno vengono anche accusati di diffamazione commerciale
e violazione del patto implicito di buona fede e correttezza.
Non solo JP Morgan, ma anche il New York Times è finito nel mirino di Trump
, il quale annuncia che farà causa al quotidiano statunitense per il suo ultimo sondaggio sfavorevole
. "E' sempre estremamente negativo nei miei confronti, soprattutto poco prima delle elezioni del 2024, in cui ho vinto con una vittoria schiacciante. L'ultimo sondaggio verrà aggiunto alla mia causa contro il New York Times, un giornale in declino", ha scritto il Presidente sul social Truth.
Trump ha voluto infine commentare le voci che parlano di ritorsioni finanziarie della UE
, che potrebbe arrivare a vendere fino a 10 miliardi di dollari di asset USA
, fra azioni e titoli di Stato. In una intervista a Fox, il Presidente ha minacciato una "grande ritorsione
se l'Europa vende asset statunitensi come i titoli di stato". "Noi abbiamo tutte le carte in mano", ha aggiunto.