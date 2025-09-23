Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,52%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 57.304. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56.587. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 58.021.
