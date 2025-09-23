Milano 9:24
42.337 -0,20%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:24
9.251 +0,27%
23.634 +0,45%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 22/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che mette a segno un modesto profit a +0,52%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 57.304. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56.587. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 58.021.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
