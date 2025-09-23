Area euro, S&P: incertezze pesano su crescita PIL quest’anno, ma condizioni favorevoli ad accelerazione

(Teleborsa) - Una serie di incertezze "pesa sulla crescita del PIL dell'area euro quest'anno, ma le condizioni sono favorevoli a un'accelerazione f
ino all'1,4% nel 2027". Lo scrive S&P Global Ratings
nel suo 'Outlook economico per l'Eurozona' sottolineando che a sostenerla saranno tassi di interesse più bassi, un mercato del lavoro solido e lo stimolo fiscale della Germania.
La bassa fiducia dei consumatori frena la ripresa in alcuni Paesi, anche se S&P si aspetta un rafforzament
o.
L'agenzia di rating sottolinea, infine, che l'inflazione persistente nei servizi riflette la solidità del mercato del lavoro, s
uggerendo che la Banca Centrale Europea (BCE) abbia concluso il ciclo di tagli ai tassi.
In questo contesto, il rapido apprezzamento dell'euro rappresenta un fattore importante da monitorare.