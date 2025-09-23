Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:21
24.709 -0,21%
Dow Jones 18:21
46.419 +0,08%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Area euro, S&P: incertezze pesano su crescita PIL quest’anno, ma condizioni favorevoli ad accelerazione

fino a +1,4% nel 2027

Economia
(Teleborsa) - Una serie di incertezze "pesa sulla crescita del PIL dell'area euro quest'anno, ma le condizioni sono favorevoli a un'accelerazione fino all'1,4% nel 2027". Lo scrive S&P Global Ratings nel suo 'Outlook economico per l'Eurozona' sottolineando che a sostenerla saranno tassi di interesse più bassi, un mercato del lavoro solido e lo stimolo fiscale della Germania.

La bassa fiducia dei consumatori frena la ripresa in alcuni Paesi, anche se S&P si aspetta un rafforzamento.

L'agenzia di rating sottolinea, infine, che l'inflazione persistente nei servizi riflette la solidità del mercato del lavoro, suggerendo che la Banca Centrale Europea (BCE) abbia concluso il ciclo di tagli ai tassi.

In questo contesto, il rapido apprezzamento dell'euro rappresenta un fattore importante da monitorare.
