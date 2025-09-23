Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 21:59
24.581 -0,73%
Dow Jones 21:59
46.292 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Il Dow Jones chiude a 46.292,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,19%
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 46.292,78 punti.
